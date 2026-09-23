Van Özalp\'te bahçedeki yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü

Van Özalp'te bahçedeki yangın, evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Küme Evler'de bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.
Van'ın Özalp ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık Üstü Küme Evler'de bir bahçede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: İHA
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