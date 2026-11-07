Van Özalp'te hafif ticari kamyonet alevler içinde kaldı, büyük çapta zarar oluştu - Son Dakika
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Van Özalp'te hafif ticari kamyonet alevler içinde kaldı, büyük çapta zarar oluştu

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Van Özalp\'te hafif ticari kamyonet alevler içinde kaldı, büyük çapta zarar oluştu
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Van'ın Özalp ilçesinde Dibekli Mahallesi civarında seyir halindeki hafif ticari kamyonetin motorundan çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında kamyonette büyük çapta maddi zarar oluştu, sürücü aracını yol kenarına çekerek 112'yi arayıp bilgi verdi.

Van'ın Özalp ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Dibekli Mahallesi civarında meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari kamyonetin motorundan çıkan dumanları gören sürücü aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumunu bildirildi. Kısa sürede olay yerine giden Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım sakatlık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Kamyomette büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelÖzalpVanSon Dakika

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