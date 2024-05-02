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7 öğrenci bir olup çocuğu bayıltana kadar dövdü

Vanlı ailelerin yağmura rağmen evlat nöbeti sürüyor

VAN - Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin DEM Parti Binası önünde başlattıkları eylemi yağmura rağmen 79 haftadır devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 79'uncu haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

"Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum"

Eyleme Van'ın Gevaş ilçesinden katılan Güleser Alkan, oğlu Yunus'un 8 yıl önce kandırılarak dağa kaçırıldığını belirtti. Her şartta evlat nöbetine katılacağını ifade eden Alkan, "Çocuğumu nasıl kandırıp götürmüşlerse öyle getirsinler. Belediyeyi de kazandılar, çocuklarımızı niye getirmiyorlar. Niye kendi çocuklarını dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını göndersinler. Yağmur olsun, kar olsun ertelemiyorum. Sırf oğlum için çıkıp geliyorum" dedi.