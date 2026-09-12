Vanlı fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Vanlı fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı

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Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı. Mali Şube ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı.

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve fenomenlerin büyük ilgi gösterdiği düğünle dünyaevine giren Mehmet Fatih Tançalan, gözaltına alınmıştı. Gelin Çağla Öz'e takılan altınlarla büyük dikkat çeken Tançalan hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tançalan, Van'da ikametinde gözaltına alınmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 25 suç kaydı olduğu tespit edilen Tançalan'ın düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve mal varlığının kaynağının tespiti için de MASAK'ın harekete geçtiği öğrenilmişti.

Tançalan'ın eşi İstanbul'da gözaltına alındı

Öte yandan, yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Şube ekiplerince yakalanan şüpheli Çağla Öz'ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, 3. Sayfa, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vanlı fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanlı fenomen Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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