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Varto'da 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Varto'da 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konferansı düzenlendi

Muş'un Varto Müftülüğünce 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konulu konferans düzenlendi. Konferans, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Türkiye'nin Filistin'e destek veren tek devlet olduğunu vurgulayarak, Müslümanların birlik olması halinde Filistin'in güçleneceğini belirtti. Konferans, Kız Kur'an Kursu öğrencileri ve 4-6 yaş grubu kursiyerlerin gösterisiyle sona erdi.

Varto\'da \'Kudüs ve Kudüs\'ü anlamak\' konferansı düzenlendi
04.01.2024 - 23:33,
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Varto'da "Kudüs ve Kudüs'ü anlamak" konferansı düzenlendi

MUŞ - Muş'un Varto Müftülüğünce "Kudüs ve Kudüs'ü anlamak" konulu konferans düzenlendi.

Varto Kültür Merkezinde düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Burada konuşan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, bütün küffarın bir araya geldiğini belirterek, "Bu kanayan Filistin yarasını, bu katliamı, bu soykırıma dur diyecek tek bir devlet vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir, Türk ordusudur ve Müslüman millet biziz. Bunu herkes bilmelidir. Ayak seslerimiz yavaş yavaş duyulmaya başlandı. O küffarın tek olduğu gibi inşallah Müslümanlarda Türkiye'nin öncülüğünde tek bir millet olarak hareket ettiği zaman göreceksiniz bir tane Filistinlinin burnu kanamaz" dedi.

Varto Kız Kur'an Kursu öğrencileri ile 4-6 yaş grubu kursiyerlerin gösterisinin ardından konferans son buldu.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Kudüs, Varto, Muş, 3.Sayfa, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Varto'da 'Kudüs ve Kudüs'ü anlamak' konferansı düzenlendi - Son Dakika


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