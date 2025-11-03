Vatandaş ihbar etti, ekip otosunu ceza kesildi - Son Dakika
Vatandaş ihbar etti, ekip otosunu ceza kesildi

03.11.2025 16:35
Afyonkarahisar'da yaya yoluna park eden polis aracına İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da bir polis aracına trafik cezası kesildi.

993 LİRA CEZA KESİLDİ

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı. Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

"PERSONELİMİZ TRAFİK KURALLARINA UYACAK"

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Yaşam, Polis, Son Dakika

