VEDAŞ Çalışanları Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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VEDAŞ Çalışanları Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

VEDAŞ Çalışanları Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

VEDAŞ şirket merkezinde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine gönüllü katılım gösteren çalışanlar, Kızılay'ın düzenli bağışçıları arasında yer alıyorlar. VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, çalışanların yoğun ilgisinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, Kızılay yetkililerine teşekkürlerini iletti. Kan vermenin önemini vurgulayan Kızılay standında görevli Dr. Ramiz Hasanoğlu, VEDAŞ ailesine teşekkür ederek, tüm halkı kan bağışında bulunmaya davet etti.

09.07.2024 11:00
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Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

VEDAŞ şirket merkezinde gerçekleşen kan bağışı etkinliğine gönüllü katılım gösteren çalışanlar, sorumluluk kanımızda var anlayışıyla hareket ediyor, Kızılay'ın düzenli bağışçıları arasında yer alıyorlar. Kan bağışı yaptıktan sonra açıklamada bulunan VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay; "Gönüllü ve madalyalı kan bağışçısı olan çalışanlarımızın yoğun ilgisinden dolayı çok mutluyum. Kurum kültürümüzün bir parçası olan sosyal sorumluluk ve gönüllülük hassasiyetiyle hareket eden çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu bağışlar sayesinde bir başka hayata umut olma şansı buluyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Kızılay yetkililerine teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Kan vermenin önemini vurgulayan Kızılay standında görevli Dr. Ramiz Hasanoğlu, "Kan vermek birçok hayata umut olduğu gibi kan bağışında bulunan kişiler için de faydalıdır. Kan vermenin; kalp krizi geçirme riskini azaltması, kan hücrelerinin yenilenmesi, karaciğer sağlığı, baş ağrısı ve yorgunluğa iyi gelmesi gibi birçok faydası bulunmaktadır.Sosyal sorumluluk anlayışla gönüllü olarak bağışta bulunan VEDAŞ ailesine teşekkür ediyor, tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kızılay, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa VEDAŞ Çalışanları Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika

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