Venezuela\'da 7 eyalette şiddetli yağış ve sel alarmı

29.04.2026 23:43  Güncelleme: 23:47
Venezuela'da 24 Nisan'dan itibaren etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 7 eyalette alarm durumu ilan edilirken birçok hane su baskınlarından etkilendi.

Şiddetli yağışlar Venezuela'da hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkede 24 Nisan'dan bu yana etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 7 eyalette alarm durumu ilan edilirken, yağışlar aralıksız devam ediyor. Sivil savunma ekipleri Lara, Merida, Aragua, Miranda, Portuguesa, Sucre ve Zulia eyaletlerinde "Özel Yağış Acil Planı" kapsamında hızlı müdahale çalışmaları yürütüyor.

Bazı eyaletlerde termometreler 38 dereceyi gösterirken, özellikle batıdaki Zulia eyaleti ve And bölgesinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Falcon, Miranda ve Lara eyaletlerinde meydana gelen sellerde birçok evde ve bölgede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Yoğun yağışların etkili olduğu süreçte en kritik bölge, 120 hanenin yağışlardan etkilendiği Iribarren belediyesinin bulunduğu Lara eyaleti oldu.

Zulia eyaletinde aralıksız yağışlar nedeniyle Zulia ve Escalante nehirlerinde taşkın riski sürerken, Colon, Catatumbo ve Francisco Javier Pulgar belediyelerinde üreticiler, yağışların hayvancılığı olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor.

Tachira eyaletinde 13 belediye yağışlardan etkilendi

Tachira eyaletinde ise son günlerde 13 belediye yağışlardan etkilendi. Bölgede 46 ev ve bir okulda su baskını yaşandı. Tachira Sivil Savunma Müdürü Yesnardo Canal, "Kuzey Kolombiya'dan gelen yağış sistemi eyaletimizin kuzeyinde etkili oldu. Garcia Hevia, Panamericano, San Judas Tadeo ve metropol yakınlarında toplam 13 belediye etkilendi, çeşitli karayolları güzergahlarında heyelanlar meydana geldi. Tachira Valisi Freddy Bernal'in talimatıyla Sivil Savunma, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler koordineli şekilde müdahale ediyor" dedi.

Yetkililer, ülke genelinde iklim değişikliğine bağlı atmosferik şartların ciddi sonuçlar doğurduğunu kaydetti. Venezuela Ulusal Hidroloji ve Meteoroloji Enstitüsü (INAMEH) ise ülkenin güneyinde, ekvator çevresinde yoğun yağışlara yol açan hava sistemi ile üst atmosferdeki rüzgar hareketlerinin etkili olduğunu bildirdi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

