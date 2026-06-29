Venezuela'da Deprem Faciası: Ölü Sayısı 1450'ye Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'da Deprem Faciası: Ölü Sayısı 1450'ye Yükseldi

29.06.2026 10:11
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 1450, yaralı sayısı 3150 oldu.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen şiddetli iki depremde ölü sayısı bin 450'ye, yaralı sayısı ise 3 bin 150'ye yükseldi.

Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. 24 Haziran'da meydana gelen depremin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısı bin 450'ye yükseldi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in kardeşi ve Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ölü sayısının bin 450'ye ulaştığını, 3 bin 150 kişinin yaralandığını, 12 bin 721 kişinin yerinden edildiğini ve 774 binanın çöktüğünü açıkladı. Dünyanın farklı noktalarından gelen yabancı kurtarma ekipleri, depremden en fazla etkilenen La Guaira eyaletinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkent Caracas'ın yaklaşık 40 km kuzeyindeki kıyı eyaletinde yüzlerce bina yerle bir olurken sokaklar enkaz yığınlarıyla doldu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise, hafta sonunda aralarında birkaç çocuğun da bulunduğu en az 33 kişinin kurtarıldığı, on binlerce kişinin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, bakanlarla birlikte yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirerek binaların yaşamaya uygun olup olmadığını belirleyecek bir başkanlık komisyonu kurulacağını duyurdu. eğitime ara verileceğini kaydeden Rodriguez, La Guaira'daki elektrik tedarikinin yüzde 75 oranında normale döndüğünü söyledi. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Venezuela, 3. Sayfa, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'da Deprem Faciası: Ölü Sayısı 1450'ye Yükseldi - Son Dakika

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