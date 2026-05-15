Venezuela'da Gaz Tesisinde Yangın: İki Yaralı

15.05.2026 20:13
Maracaibo Gölü'ndeki Lamargas gaz tesisinde çıkan yangında 2 işçi yaralandı, yangının sebebi araştırılıyor.

Venezuela'nın Maracaibo Gölü'nde bulunan Lamargas doğal gaz tesisinde çıkan yangın sonucunda 2 kişi yaralandı.

Venezuela'nın Zulia eyaletindeki Maracaibo Gölü açıklarında devlet petrol şirketi PDVSA tarafından işletilen Lamargas doğal gaz tesisinde yangın çıktı. Yerel kaynaklar yoğun paniğe neden olan olayda en az 2 işçinin yaralandığını belirtirken, yangından kaçan bazı çalışanların da suya atladığını bildirdi. İlk değerlendirmelere göre yangının, Venezuela'nın en eski üretim sahalarından biri olan 5. Blok'ta yer alan sıkıştırma tesisindeki bir boru hattında meydana gelen patlamadan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde tesisten yükselen alevler ve yangına müdahale anları yer aldı.

PDVSA, olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, tesiste meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin de net bir bilgi paylaşılmadı.

Özellikle ülkenin batı kesiminde bulunan PDVSA'ya ait eskiyen petrol ve doğal gaz tesislerinde, son yıllarda sık sık yangın ve elektrik kesintileri yaşandığı belirtiliyor. Kaynaklar, uzun süredir devam eden yabancı yatırım eksikliği ile ABD yaptırımlarının, şirketin bakım ve modernizasyon çalışmalarını zamanında gerçekleştirmesini zorlaştırdığını ifade ediyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

