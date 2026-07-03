Venezuela'daki Depremler: 2.595 Ölü, 12.000 Yaralı - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: 2.595 Ölü, 12.000 Yaralı

Venezuela\'daki Depremler: 2.595 Ölü, 12.000 Yaralı
03.07.2026 09:54
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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 2.595'e, yaralı sayısı ise 12.000'i geçti.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükselirken, yaralı sayısı 12 bini aştı.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken can kaybı artmaya devam ediyor. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısının 12 bini aştığını aktardı.

Resmi olmayan bilgilere göre, yaklaşık 38 bin 500 kişinin kayıp olduğu ve yaklaşık 58 bin 870 binanın ise hasar gördüğü veya yıkıldığı tahmin ediliyor. - KARAKAS

Kaynak: İHA

Doğal Afet, Venezuela, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Venezuela'daki Depremler: 2.595 Ölü, 12.000 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Venezuela'daki Depremler: 2.595 Ölü, 12.000 Yaralı - Son Dakika
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