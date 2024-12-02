Veteriner Kliniğinde Yangın: 4 Kişi ve Hayvanlar Dumandan Etkilendi

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Veteriner kliniği alevlere teslim oldu: 4 kişi ve hayvanlar dumandan etkilendi

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir veteriner kliniğinde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, klinik tamamen alevlere teslim olurken, klinikte bulunan 4 kişi ve hayvanlar dumandan etkilendi.

Yangın, Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın altında bulunan bir veteriner kliniğinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi Y.Y.'ye ait olduğu öğrenilen klinikten dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızla alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, apartmanda bulunan 1'i çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Klinikte bulunan çok sayıda hayvan ise itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Yangın sonrasında bölgeye gelen Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik ise yangın ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Yangın haberini alan ilçedeki veteriner hekimler de meslektaşlarına destek olarak yaralı hayvanlara müdahale etti. Dumandan etkilenen 6 köpek ve bir papağan olay yerine gelen ilçedeki çok sayıda veteriner hekimin desteği ile tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekiplerle çok sayıda 112 ekibinin müdahale ettiği olayda can kaybının yaşanmaması teselli oldu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.