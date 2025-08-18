Veteriner ve Ailesi Sokak Köpeklerini Beslediği İçin Darp Edildi - Son Dakika
Veteriner ve Ailesi Sokak Köpeklerini Beslediği İçin Darp Edildi

Veteriner ve Ailesi Sokak Köpeklerini Beslediği İçin Darp Edildi
18.08.2025 12:42  Güncelleme: 12:57
Adana'nın Pozantı ilçesinde sokak köpeklerini besleyen veteriner Melek Nida Urazan ve ailesi, komşuları tarafından darp edildi. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve darp raporu alındı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yayla evinin önünde sokak köpeklerini besleyen veteriner, komşuları tarafından darp edildi. Annesi ve kardeşinin de darp edildiği olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana'da veterinerlik yapan Melek Nida Urazan (32), geçtiğimiz hafta ailesinin yanına yaylaya gitti. Burada veteriner Urazan, belediyenin kısırlaştırdığı ve küpe taktığı sokak hayvanlarını beslemeye başladı. Ancak Urazan'ın avukat olan komşusu Y.K. ve eşi F.K., durumdan rahatsız olup aileyi uyardı.

Köpek besledin dayağı

Uyarılara aldırış etmeyen Urazan, hayvanları beslemeye devam etti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise evlerinin suyunun vanasının kapatılması üzerine Urazan'ın kardeşi 2 evin ortak alanına gidip vanayı açtı. Bunun üzerine Y.K. ve eşi F.K., Onur İbrahim Atay'a (27) saldırdı. Veteriner Melek Nida Urazan ve annesi Mürşide Atay (72) ise Onur İbrahim'i kurtarmaya gittiklerinde saldırıya uğradı. 72 yaşındaki Mürşide Atay sürüklendi. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırı sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda anne Atay'ın kaburgalarında kırık oluşurken Melek Nida'nın ve kardeşinin vücutlarının çeşitli yerleri morardı.

Pozantı Devlet Hastanesi'nden darp raporu alan veteriner ve ailesi Y.K. ile eşi F.K.'dan şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan veteriner Melek Nida Urazan, "Biz burada belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri beslerken bu şahıslar sürekli bize tehditler savurdular. Son olarak evimizin suyunu kestiler ve vanayı açmaya gittiğimizde bize saldırdılar. Annem yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kaburgalarında kırıklar oluştu. Bu şahıslardan şikayetçiyiz, umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Bu adam avukat olmasına sığınıyor, 'Bana bir şey olmaz' diyor. Ancak görüntüler ortada, darp raporu da aldık. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Veteriner ve Ailesi Sokak Köpeklerini Beslediği İçin Darp Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Veteriner ve Ailesi Sokak Köpeklerini Beslediği İçin Darp Edildi - Son Dakika
