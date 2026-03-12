Vezirhan\'da Okul Servis Denetimi

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde okul servis araçları denetlendi.
Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri, Vezirhan Beldesi İlkokulu önünde okul servis araçlarını kontrol etti. Yapılan denetimlerde tüm araçların gerekli evrak ve güvenlik kriterlerine uygun olduğu tespit edildi. Ekipler, herhangi bir ihlale rastlamazken, cezai işlem uygulanmadığı bildirildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerin öğrencilerin güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - BİLECİK
