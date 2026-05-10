Vezirköprü'de Ağaç Kesimi Kazası: 1 Ölü

10.05.2026 07:13
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağaç altında kalan 61 yaşındaki Sadık Etli hayatını kaybetti.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ağaç kesimi sırasında devrilen ağacın altında kalan 61 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Vezirköprü ilçesi Kırma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Etli (61) bölgede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Etli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
