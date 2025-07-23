Vezirköprü'de Beton Pompa Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Vezirköprü'de Beton Pompa Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Vezirköprü\'de Beton Pompa Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
23.07.2025 17:59
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Samsun Vezirköprü'de freni boşalan beton pompa aracı şarampole uçtu, 1 ölü, 1 yaralı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde freni boşalan beton pompa aracı şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Vezirköprü ilçesi Kunduz yolu kum ocağı mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özcan Denizli (21) yönetimindeki 06 DEF 637 plakalı beton pompa aracı freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücü Özcan Denizli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Hami A. (27) ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Vezirköprü'de Beton Pompa Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vezirköprü'de Beton Pompa Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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