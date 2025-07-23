Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen biçerdöver kazasında 1 kişi yaralandı.
Vezirköprü ilçesine bağlı Göl Yeni Mahallesi Çal mevkisinde meydana gelen kazada, hasat yapan biçerdöver kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada biçerdöverin operatörü Ahmet Gökduman yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökduman, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Vezirköprü'de Biçerdöver Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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