Vezirköprü'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Vezirköprü'de Kaza: 6 Yaralı

Vezirköprü\'de Kaza: 6 Yaralı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Vezirköprü-Sinop kara yolu Yağınözü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özdemir (61) idaresindeki 55 AIY 198 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ali Kurt (29) yönetimindeki 55 AJU 489 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler Mehmet Özdemir ile Ali Kurt'un yanı sıra araçlarda bulunan Defne Kurt (9), Hamza Kurt (3), Öznur Kurt (29) ve Elif Kurt yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Öznur Kurt ile Elif Kurt, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların tedavilerinin ise Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Vezirköprü, 3. Sayfa, Hastane, Samsun, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vezirköprü'de Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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