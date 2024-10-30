Vietnamlı Kadın Atina'da 300 kg Altınla Yakalandı

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Interpol tarafından altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan adı açıklanmayan Vietnamlı kadın, 300 kg altın külçeleriyle Atina Havalimanında yakalandı.

Yunan polisi, altın kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Vietnamlı kadının Atina Havalimanında yakalandığını açıkladı. Buz taşımak için kullanılan araçların altına sakladığı yaklaşık 300 kg külçe altınları kaçırmaya çalışan 64 yaşındaki kadının tutuklandığı kaydedildi. Yunanistan'da yaşayan kadının altın kaçakçılığı için büyük bir kısmını akrabalarının oluşturduğu bir grup suç ortağıyla birlikte çalışmakla suçlandığı aktarıldı. Polis açıklamasında, "kaçakçılık grup, tespit ve tanımlamadan kaçınmak için gümrük kontrolü olmayan noktalardan geçtiler. Ayrıca külçelerin üzerindeki harfleri ve ayırt edici işaretleri de sildiler" dedi.

Adı açıklanmayan 64 yaşındaki kadın için geçen yıl Vietnam adına Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu. - ATİNA