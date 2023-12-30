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Vincin kancasının ucuna taktığı halatla nehre düşen tosunu böyle kurtarmaya çalıştı - Son Dakika
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Vincin kancasının ucuna taktığı halatla nehre düşen tosunu böyle kurtarmaya çalıştı

Hatay'da sahibinden kaçarak Asi Nehri'ne düşen tosun, sahibine zor anlar yaşattı. Vincin kancasına bağladığı halatla nehir üzerinde ineği yakalamaya çalışan vatandaşın çabaları, cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla tosun kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Vincin kancasının ucuna taktığı halatla nehre düşen tosunu böyle kurtarmaya çalıştı
30.12.2023 - 22:40,
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Vincin kancasının ucuna taktığı halatla nehre düşen tosunu böyle kurtarmaya çalıştı

Asi nehrine düşen tosun sahibine zor onlar yaşattı

HATAY - Hatay'da sahibinden kaçarak Asi Nehri'ne düşen tosun sahibine zor anlar yaşattı. Vincin kancasına bağladığı halatla nehir üzerinde ineği yakalamaya şahsın, ilginç anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde yaşandı. Asi Nehri'nin bölgeden geçtiği kısmına büyükbaş hayvan düştü. Yüzerek hızla bölgeden kaçan ineği yakalamaya çalışan vatandaş, vincin kancasının uçuna bağladığı halatla nehir üzerinde büyükbaş hayvanı yakalamaya çalıştı. Denemelerde başarısız olan vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaite ekipleri tosunu yakalayarak sahibine teslim etti. Büyükbaş hayvanın nehir de yüzdüğü anlar ve sahibinin yakalama çabalarıysa gülümsetti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Vincin kancasının ucuna taktığı halatla nehre düşen tosunu böyle kurtarmaya çalıştı - Son Dakika


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