Viraja Giremeyen Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Virajı alamayan tır devrildi: sürücü hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman'da viraja girerken sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Besni - Adıyaman karayolunun 3 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sağdıç kontrolündeki 60 AE 220 plakalı Mercedes marka tır, viraja girdiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzeri üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Sağdıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Sağdıç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.