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Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 2'si çocuk 3 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza Alaca'nın Budak ören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çorum'dan Alaca İlçesi istikametine gitmekte olan Yasemin A. yönetimindeki 55 NR 733 plakalı otomobil virajı alamayarak takla atarak boş arazide uçtu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Yasemin A. ile otomobilde bulunan G.S.D.ve Ö.L.D.adlı iki çocuk yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.