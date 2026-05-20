Viranşehir\'de Kaçakçılıkla Mücadele

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 30 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 30 kişi hakkında işlem yapıldı. Aramalarda ise 8 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 68 adet elektronik sigara ile 2 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. - ŞANLIURFA