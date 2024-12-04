Viranşehir'de Mutfak Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Viranşehir'de Mutfak Patlaması: 1 Yaralı

Viranşehir'de gaz sıkışması nedeniyle mutfakta patlama oldu, bir genç kız yaralandı.

04.12.2024 20:26
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Viranşehir'de mutfakta patlama: 1 yaralı

Gaz sıkışması nedeniyle mutfakta patlama yaşandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazın aniden alev alması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre İrem Naz T. isimli genç kız, yemek yapmak için mutfağa gitti. Ocağı açan genç kız, çakmakla yakmaya çalıştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada mutfak kapısı yerinden koparak paramparça olurken içerdeki eşyalar ise etrafa saçıldı.

Genç kız yaralandı

Patlama sonucu yemek yapmaya çalışan İrem Naz T., yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı kızı ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine sevk etti. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede mutfak tüpü ile fırınlı ocak arasındaki plastik borudaki meydana gelen delinme nedeniyle gaz kaçağı oluştuğu ve bunun da patlamaya neden olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Viranşehir'de Mutfak Patlaması: 1 Yaralı - Son Dakika

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