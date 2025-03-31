Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu

Volkan Konak\'ın cenaze programı belli oldu

Ramazan Bayramı için Kuzey Kıbrıs'a giden Volkan Konak, sahnede fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Konak, Çarşamba günü memleketi Trabzon'da toprağa verilecek.

31.03.2025 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği bir konser sırasında sahnede fenalaştı, hastaneye kaldırılan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Konak'ın ölüm haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Volkan Konak'ın ani ölümü büyük üzüntü yaratırken cenaze töreninin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Konak'ın cenazesi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilecek. Çarşamba günü ise Trabzon'un Maçka ilçesindeki aile mezarlığında babasının yanına defnedilecek.

Volkan Konak, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ayhan Murat:
    bu ateist beni yakın küllerimi Karadeniz’e atın demedi mi. 41 26 Yanıtla
  • osman şahin:
    YÜCE RABİM RAHMET EYLESİN MEKANI CENET OLSUN ONURLU YÜREKLİ CESUR BİR SANATÇIYDI YALAKA YANDAŞ OLMADI 21 23 Yanıtla
  • Serkan1453.:
    adamın vasiyetini yerine getirseydiniz bari beni yakıp küllerimi karadenize dökün dememiş mi 30 14 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Meşhur ettiniz adamı başka haber yapın 10 15 Yanıtla
  • Sena2007:
    Adamın vasiyetini niye yerine getirmiyorsunuz adam İslam'a inanmadigi için yakılmak istemiş biraz saygı duyun 17 6 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Bazen en iyi yorum yorum yapmamaktır 13 0 Yanıtla
  • GFB1907OKAN null:
    Ülkenin geldiği durum. Bir ölümün üzerinden dahi kendinin dindar olduğunu zannedip ağzından pislik saçanların acınası hâli. Herkesin inancı kendine. Sorarlarsa gayrimüslim cenazesi geçerken saygıdan ayağa kalkan Peygamberin ümmetiyiz dersiniz. 0 0 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Beni yakıp küllerimi Karadenize savurun dediğine göre söylenecek söz ateşi bol olsun ne diyeyim 0 0 Yanıtla
  • Salih Ygt:
    Volkan konağın hakkında şöyle demişti böyle demişti diyenlere şunu söylemek istiyorum; hayatınızda hiç mi yanlış konuşmadınız ? herşeyi 4 4 lük yapıp, hiç mi günah işlemediniz ? ölünün arkasından bile yanlışını söyleyerek siz asıl günaha giriyorsunuz farkında mısınız? 0 0 Yanıtla
  • aykut05122012:
    Rahmet okuyanlar, Allah'a iman etmeyene rahmet dilemek, imanınızın gitmesine sebep olabilir dikkatli olun. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

12:07 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
11:48 Volkan Konak’ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz
11:23 Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
21:06 İsrail kabinesinden Batı Şeria’da işgali genişletecek yol yapım kararına onay İsrail kabinesinden Batı Şeria'da işgali genişletecek yol yapım kararına onay
20:40 Zelenskiy’den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı Zelenskiy'den Türkçe Ramazan Bayramı mesajı
19:52 Trump’tan İran’a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmazsa daha önce görmedikleri şekilde bombalarız
19:07 Muğla’da feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti
18:56 Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu Kahvehaneyi su bastı, vatandaşlar sandalyelerle kurtuldu
18:43 Marmaray’da intihar girişimi Resmi açıklama geldi Marmaray'da intihar girişimi! Resmi açıklama geldi
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
18:28 Balıkesir’de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı Balıkesir'de 4 araç birbirine girdi: 2 ölü, 10 yaralı
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 12:56:29. #7.12#
SON DAKİKA: Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement