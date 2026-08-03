Washington'da Orman Yangınları: 5 Bin Ev Tahliye - Son Dakika
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Washington'da Orman Yangınları: 5 Bin Ev Tahliye

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Washington eyaletinde devam eden orman yangınları, 5 bin evin tahliyesine ve 600 iş yerinin zarara uğramasına neden oldu.

ABD'nin Washington eyaletindeki orman yangınları nedeniyle yaklaşık 5 bin evin tahliye edildiği ve 600 iş yeri ile çeşitli yapının alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Çeşitli bölgelerde orman yangınlarıyla mücadele edilen ABD'de, ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde alevler etkisini sürdürüyor. Yetkililerin açıklamalarına göre henüz kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle eyaletin doğu kesimlerinde yaklaşık 5 bin ev tahliye edilirken, 600 iş yeri ile çeşitli yapı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yerel kaynaklara göre, Washington eyaletinin en büyük ikinci kenti Spokane yakınlarında etkili olan yangın yaklaşık 21 kilometrekarelik alanı küle çevirdi. Yangının yerel ve federal ekiplerin müdahalesine rağmen kontrol altına alınamadığı belirtilirken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Öte yandan, Washington'a komşu Idaho ve Oregon eyaletlerinde de orman yangınları devam ediyor. Yerel kaynaklar, buldozerler ve yangın söndürme helikopterlerinin de kullanıldığı söndürme çalışmalarının 10. gününde sürdüğünü aktardı. Yetkililer, bölgenin çok sayıda büyükbaş hayvancılık işletmesine ev sahipliği yaptığını belirterek, alevlerin 600'den fazla ev ile yaklaşık 800 diğer yapıyı tehdit etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Doğal Afetler, Washington, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Washington'da Orman Yangınları: 5 Bin Ev Tahliye - Son Dakika

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