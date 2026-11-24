Wall Street Journal gazetesi ABD yönetiminin 50 civarında ticari gemiye yönelik siber saldırılarda İran'ı "birincil şüpheli" şüpheli olarak gördüğünü aktardı.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li yetkililere ve konuyla ilgili bilgisahibi diğer kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD yönetimi petrol, sıvılaştırılmış petrol, kimyasal ürünler ve diğer patlayıcı maddeler taşıyan 50 civarında ticari geminin siber saldırıya uğradığına inanıyor. Haberde tankerlere havaya uçurulabileceğine dair uyarılar ve bomba tehditleri yapıldığı belirtilirken, ABD yetkililerin İran'ı birincil şüpheli, Rusya'yı da "muhtemel bir suçlu" olarak gördüğü iddia edildi.