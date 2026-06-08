Xi Jinping, Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Xi Jinping, Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti

08.06.2026 14:40
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Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilişkileri güçlendirme vurgusu yaptı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kore'de lider Kim Jong-un ile bir araya geldi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 7 yıl aranın ardından iki günlük devlet ziyareti için Kuzey Kore'ye geldi. Xi ve eşi Peng Liyuan, başkent Pyongyang'daki uluslararası havalimanında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri Sol Ju tarafından 21 pare top atışı ve askeri bando eşliğinde karşılandı. Havalimanında ayrıca Çin ve Kuzey Kore ulusal marşları çalındı. Bayraklar, çiçekler ve balonlar taşıyan çocukların da bulunduğu kalabalık bir grup, Xi'yi Pyongyang'ın ana meydanında coşkuyla karşıladı. Kentteki binaların Çin ve Kuzey Kore bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Xi'den ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

Karşılama töreninin ardından Çin Devlet Başkanı Xi, Kim Jong Un ile bir araya geldi. Xi görüşmede, Kuzey Kore ile ikili ilişkileri zamanın gerekleri doğrultusunda ilerletmeye ve ilişkilerde daha büyük ilerleme sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Xi Jinping, Çin-Kuzey Kore ilişkileri için yeni dönemde üst düzey planlama ve stratejik yönlendirmeyi güçlendirmek amacıyla bu ziyareti bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etti. Çin Komünist Partisi ve hükümetinin, Çin-Kuzey Kore geleneksel dostluğuna büyük önem verdiğine vurgu yapan Xi Jinping, "Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin partisi ve hükümetinin iki ülkenin ortak çıkarlarını koruma ve elverişli stratejik ortamı sürdürme konusundaki kararlılığı değişmeyecek" dedi.

İki tarafın üst düzey temaslarının karşılıklı güvenin temelini pekiştirmesi gerektiğini ifade eden Xi, "Çin ve Kuzey Kore, halklara fayda sağlama hedefini benimsemeli ve pratik iş birliği düzeyini artırmalı" şeklinde konuştu. Çin Devlet Başkanı, Kuzey Kore ile ekonomi ve ticaret, tarım, inşaat, bilim ve teknoloji ile sağlık gibi alanlarda iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını vurguladı.

İki ülkenin kendi egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla koruması ve birlikte bölgesel barış ve kalkınmayı sürdürmesi gerektiğini belirten Xi, "Stratejik koordinasyon ve iş birliği güçlendirilmeli" şeklinde konuştu.

İki lider en son Pekin'de, Çin'in İkinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlediği büyük askeri geçit töreni sırasında bir araya gelmişti. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Kuzey Kore, Diplomasi, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Xi Jinping, Kuzey Kore'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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