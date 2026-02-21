Yabancı Şüpheli Aydın'da Cinayetle Yakalandı - Son Dakika
Yabancı Şüpheli Aydın'da Cinayetle Yakalandı

Yabancı Şüpheli Aydın'da Cinayetle Yakalandı
21.02.2026 13:37
Aydın'da yaşlı çiftin cinayetini işleyen yabancı uyruklu Ş.H. adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmalar sonunda yakalanan yabancı uyruklu Ş.H., işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi.

Olay, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde 8 Şubat Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran (80) Çakaloğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Yaşlı çiftin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili faillerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Adliyeye getirildi

Yaşanan olayın ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cinayetin işlendiği ev ve çevresinde çalışmalarını sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu Ş.H. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonda yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden şüpheli Ş.H. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi'ne getirildi. Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen şüpheli hakim karşısına çıkarılacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Aydın

Son Dakika 3. Sayfa Yabancı Şüpheli Aydın'da Cinayetle Yakalandı - Son Dakika

Yabancı Şüpheli Aydın'da Cinayetle Yakalandı
