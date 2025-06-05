Yabancı Yolcudan 1,25 Kilo Uyuşturucu Çıktı

Havayoluyla Denizli'ye gelen yabancı yolcunun eşyaları ve vücudundan 1,25 kilo uyuşturucu çıktı

DENİZLİ - Denizli'ye havayoluyla yolculuk eden yabancı yolcunun eşyalarından ve yapılan iç beden muayenelerin ardından 1 kilo 257 gram uyuşturucu ve çeşitli maddeler ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken yabancı uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan incemeler ve değerlendirmeler sonucunda Denizli'ye havayoluyla yolculuk eden yabancı uyruklu şahsın uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Yapılan operasyonlar sonucunda yabancı uyruklu şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çardak Havalimanı Gümrük Muhafaza Bölge Amirliği görevlilerince müşterek yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Yakalan yabancı uyruklu şahsın eşyalarından yapılan aramalarda 6 parça halinde giysilere emdirilmiş şekilde 1 kilo 257 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aynı zamanda yapılan iç beden muayenesinde 3 parça halinde 15 adet methadone hap ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.