Yabancı yolcunun bagajında yasadışı yaban hayvanı parçaları bulundu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Lübnan'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajında leopar ve ceylan postları ile baykuş gözü ele geçirildiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirdikleri kontroller sırasında Lübnan'dan gelen yabancı uyruklu bir yolcunun durumundan şüphelendi. Şahsın bagajlarında yapılan detaylı aramada ekipler 1 bütün leopar postu, 3 parça halinde leopar postu, 2 parça halinde ceylan postu ve 4 baykuş gözü ele geçirdi. Gümrük Muhafaza ekiplerince el konulan yasa dışı yaban hayvanı parçaları koruma altına alınırken, ismi açıklanmayan yabancı uyruklu şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. - MERSİN