Yabani Hayvan Saldırısı 26 Buzağıyı Telef Etti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde merada yabani hayvanın saldırması sonucu paniğe kapılan 26 buzağı, kayalıklardan düşerek telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Serkan Kartal'a ait buzağı sürüsü merada otlatıldığı sırada bir yabani hayvanın saldırısına uğradı. Panik halinde kaçışan sürüde bulunan 26 buzağı, kayalıklardan düşerek telef oldu. Olayın ardından ilgili kurumlar bölgede inceleme başlaırken, gerekli tutanaklar da düzenlendi.

Büyük zarar gördüğünü belirten Serkan Kartal, mağduriyetinin giderilmesi için destek beklediğini ifade etti. - ERZURUM