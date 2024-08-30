Yağış nedeniyle taşan dere karayolunu ulaşıma kapattı
ARTVİN - Artvin Ardanuç- Ardahan yolu üzerinde yoğun yağış nedeniyle Rabat deresi taştı, yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.
Artvin'de etkili olan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu. Ardanuç'ta şiddetli yağışın etkisi ile dere taştı. Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Artvin ve ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Ardanuç Ardahan yolu üzerinde bulunan Rabat deresi ana yola taştı. Yoğun yağışın etkisiyle taşan dere Ardanuç Ardahan yolunu ulaşıma kapattı.
Kapanan yol nedeniyle Karayolları ekipleri tarafından yol açma çalışması başladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yağış nedeniyle taşan dere karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?