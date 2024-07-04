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Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 3 araç zincirleme kazaya karışırken, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi Gökçekol rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 54 AFP 536 plakalı otomobil sürücüsü C.K., yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen 81 ED 312 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil, S.A. idaresinde seyir halinde olan 54 AHN 588 plakalı başka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle otomobillerde bulunan H.A., S.A., Ş.N.A., C.K., S.A. ve A. isimli 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yapılan ihbarlar ile olay yerine sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan trafik, araçlarından yoldan kaldırılması ile eski seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.