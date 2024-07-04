Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 3 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

04.07.2024 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 3 araç zincirleme kazaya karışırken, 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi Gökçekol rampası üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 54 AFP 536 plakalı otomobil sürücüsü C.K., yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı istikametten gelen 81 ED 312 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobil, S.A. idaresinde seyir halinde olan 54 AHN 588 plakalı başka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kaza sebebiyle otomobillerde bulunan H.A., S.A., Ş.N.A., C.K., S.A. ve A. isimli 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yapılan ihbarlar ile olay yerine sağlık, itfaiye, Sakarya Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan trafik, araçlarından yoldan kaldırılması ile eski seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, Sakarya, Hendek, Hava Durumu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:59 Almanlar iyice çirkinleşti Merih’i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular
21:35 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Uzman Çavuş Cebrail Acar şehit oldu
21:02 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’in ’gayrimenkul satışı’ iddialarına yanıt Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'in 'gayrimenkul satışı' iddialarına yanıt
20:07 Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan 200 roket, İsrail'i cehenneme çevirdi
18:50 Bursa sular altında Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü Bursa sular altında! Seyir halindeki araçlar kayboldu, metrolar kapalı havuza döndü
19:51 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz’daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin 18 Temmuz'daki seçimlerde yeniden aday olacağı iddia edildi
18:58 Galatasaray’a imzayı attı Michy Batshuayi’den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı Galatasaray'a imzayı attı! Michy Batshuayi'den Fenerbahçelileri kızdıracak transfer itirafı
18:49 Bursa’da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu Bursa'da yağmur sularının yükselttiği derede erkek cesedi bulundu
18:35 Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı
18:31 Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var Cumhurbaşkanlığından açıklama var Yargı paketinde hakim ve savcılara ek zam mı var? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
18:03 Sinan Ateş’in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti Her satırı korkunç Sinan Ateş'in yanındaki kişi cinayet anını anlattı, mahkeme salonu buz kesti! Her satırı korkunç
17:42 “Bozkurt“ soruşturması fitili ateşledi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Berlin çıkarması "Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
16:41 Gözlerinin yaşına bakmadılar İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası Gözlerinin yaşına bakmadılar! İsyancılarla savaşmayı reddeden 25 asker için idam cezası
16:34 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Montella’nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Montella'nın İtalyan basınına verdiği röportaja bakın
16:24 Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu Emekli vatandaşın sitemini dinleyen AK Partili Külünk, partisine özeleştiride bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 22:19:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yağışlı hava beraberinde kazayı getirdi: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement