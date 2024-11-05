Asayiş uygulamasında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de asayiş uygulamasında yol kesmek suretiyle "yağma" suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası araması bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın ayrıca çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde dün polis ekiplerinin gerçekleştirdiği genel asayiş uygulamasında durumundan şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şahsın yapılan kontrollerinde Yol kesmek suretiyle yağma" suçundan adli makamlarca arandığı ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yakalanan Ö.Y'nin 5 ayrı otodan hırsızlık, 5 ayrı açıktan hırsızlık ve 1 oto hırsızlığı suçundan kaydı olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yağma suçundan aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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