Yağmadan Aranan Hükümlü, Dronla Yakalandı - Son Dakika
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Yağmadan Aranan Hükümlü, Dronla Yakalandı

Yağmadan Aranan Hükümlü, Dronla Yakalandı
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Kırıkkale'de 30 yıl hapis cezası bulunan H.G., jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Kırıkkale'de "gece vakti yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmanın dron destekli operasyonuyla yakalandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G'nin (51) bulunduğu aracı tespit etti. Dronla takip edilen aracın önü, ekipler tarafından kontrollü şekilde kesildi. Araçtan indirilen H.G. gözaltına alındı. Hakkında "gece vakti yağma" suçundan kesinleşmiş 30 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yağmadan Aranan Hükümlü, Dronla Yakalandı - Son Dakika

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