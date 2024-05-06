ABD'de öldürülen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı - Son Dakika
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ABD'de öldürülen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı

ABD\'de öldürülen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş\'ın mezarı açıldı

ABD'de hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ve yeniden otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Taktaş'ın ailesi, sevgilisinden şikayetçi oldu ve yeniden otopsi yapılması için başvuruda bulundu.

06.05.2024 12:11  Güncelleme: 12:18
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayatını kaybeden ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı ve yeniden otopsi için cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.

Ailenin talebi üzerine mezar yeniden açıldı

Taktaş'ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş'ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'de öldürülen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı - Son Dakika

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