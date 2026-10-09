Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı 100 bin lira rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı 100 bin lira rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı 100 bin lira rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de pavyon soruşturmasında rüşvet iddiaları Yahşihan Belediyesine uzandı. Pavyonların kapanış saatinin uzatılması karşılığında 100 bin lira rüşvet aldığı iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerinin pavyon işletmeciliğine yönelik yürüttüğü soruşturmada, rüşvet iddiaları Yahşihan Belediyesine de uzandı. Pavyonların kapanış saatinin uzatılması karşılığında 100 bin lira rüşvet aldığı iddia edilen Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın ile aralarında polis, bekçi ve 2 adliye personelinin bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bir pavyon işletmecisi hakkında yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma, belediye, emniyet ve adliye personelini de kapsayacak şekilde genişletildi. Elde edilen dijital deliller ve mali incelemeler doğrultusunda 8 Ekim'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın, Kırıkkale Adliyesinde görevli katip S.Y., mübaşir H.C., Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M.K. ile çarşı ve mahalle bekçisi A.Y. adliyeye sevk edildi.

Başkan yardımcısına 100 bin lira rüşvet verildiği iddiası

Soruşturma dosyasında, pavyonların kapanış saatinin 01.00'den 04.00'e uzatılması amacıyla belediye yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı iddiası yer aldı. Bu kapsamda belediyenin alınacak karara itiraz etmemesi karşılığında T.E. tarafından Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aydın'a 100 bin lira elden verildiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında Aydın'ın adına kayıtlı 22 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Ayrıca belediyeye yönelik yürütülen başka bir yolsuzluk soruşturmasındaki bazı şüphelilerle arasında toplam 2 milyon 500 bin liralık para hareketi tespit edildi. Söz konusu mali hareketler ile rüşvet iddiası arasındaki muhtemel bağlantı incelemeye alındı.

Pavyon işletmecisinin oğlunun ihbarıyla ortaya çıktı

Soruşturma, 4 Ekim'de Y.S.'nin emniyete başvurarak pavyon işleten babası E.S. hakkında ihbarda bulunmasıyla başladı. Babasıyla yaşadığı anlaşmazlığın ardından emniyete başvuran Y.S., işletmede çeşitli usulsüzlükler yapıldığını ve bazı kamu görevlilerine menfaat sağlandığını iddia etti. İhbar üzerine başlatılan çalışmalarda şüphelilerin banka hesapları, telefonları ve dijital yazışmaları incelemeye alındı.

Polis ve bekçiye para verildiği iddiası

Şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, pavyona yönelik denetimlerle bağlantılı olarak bazı emniyet personeline para verildiğine ilişkin yazışmalar bulundu. Polis memuru M.K. ile işletme sahibi E.S. arasındaki para transferleri incelemeye alınırken, bekçi A.Y.'nin de denetimleri önceden haber vermesi karşılığında menfaat sağladığı iddiası araştırıldı.

Adliye personelinin hesaplarında para hareketleri

Soruşturma kapsamında mübaşir H.C.'nin pavyonların kapanış saatlerine ilişkin mahkeme sürecinde bilgi paylaştığı iddia edildi. Mali incelemelerde, işletme müdürü E.Ş.'nin hesabından H.C.'nin hesabına toplam 1 milyon 80 bin lira aktarıldığı belirlendi.

Adliyede katip olarak görev yapan S.Y.'nin ise pavyon işletmecisi E.S. ile adli dosyalar hakkında yazışmalar yaptığı ve bazı evrakların kayıt işlemlerinin geciktirilmesine yönelik girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. İki isim arasındaki para hareketleri de soruşturma kapsamına alındı.

Cumhuriyet Başsavcığınca Yahşihan Belediyesi, emniyet ve adliye personelini kapsayan soruşturmada adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İHA
Yerel Haberlerİbrahim AydınKırıkkaleYahşihan3. SayfaPavyonGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü Ukrayna’dan BM’ye “acil toplanma“ çağrısı Rusya saldırılarında 2 günde 78 sivil öldü! Ukrayna'dan BM'ye "acil toplanma" çağrısı
Bir anda karşılarına dikildi Kamp yapan kadınların korku dolu anları Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları
İndirime girdi, fiyatı arttı Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi İndirime girdi, fiyatı arttı! Market rafındaki etiket şaşkına çevirdi
Sigaraya yeni yasaklar Bu alanlarda içilemeyecek Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek
Sektörde tutunamadılar Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor Sektörde tutunamadılar! Coca-Cola, yüzlerce şubesi olan dev markayı satıyor
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
12:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez
12:09
2026 Nobel Barış Ödülü ’ilk’lerin kadını Navi Pillay’in oldu
2026 Nobel Barış Ödülü 'ilk'lerin kadını Navi Pillay'in oldu
11:33
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
11:19
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
11:19
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan’da yakalandı Türkiye harekete geçti
Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da yakalandı! Türkiye harekete geçti
10:39
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 12:35:49. #7.12#
SON DAKİKA: Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı 100 bin lira rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei