Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamu kurumundaki eşya hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Yahşihan ilçesinde "kamu kurum ve kuruluşlarda bulunan eşyalar hakkında hırsızlık" suçundan aranan O.Z. (41) isimli şahıs gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Yahşihan'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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