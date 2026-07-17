"İrtikap" davasında eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 sanığa hapis cezası

Kırıkkale'de "irtikap" soruşturması kapsamında Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Türkyılmaz ile eski imar müdürüne 6 yıl 8 ay, diğer sanıklara ise 3 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, eski imar müdürü M.T., T.A., F.M., M.T., eski belediye meclis üyeleri Ü.T. ve İ.A. ile taraf avukatları katıldı. Sanık B.U. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanıklar K.T., İ.A. ve C.A. ise duruşmaya katılmadı.

Son savunmasını yapan Osman Türkyılmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Şahsım üzerine oynanan siyasi bir oyun var. MASAK raporlarında dahi kaydım yok. Siyasi hayatımı da göz önünde bulundurarak beraatimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Türkyılmaz ile eski imar müdürü M.T.'ye "icbar suretiyle irtikap" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi. Diğer 9 sanık ise suça yardım ettikleri gerekçesiyle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Türkyılmaz hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53/5. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi. Tüm sanıklar hakkında ayda bir kez imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına da karar verildi.

Olay geçmişi:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen irtikap soruşturması kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Türkyılmaz ile M.T., Ü.T., İ.A. ve T.A. tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar, yargılamanın önceki celselerinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıkların "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Kamu görevlisi olmayan diğer sanıkların ise suça yardım eden sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapisleri istenmişti. - KIRIKKALE