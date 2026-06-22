Yakalanan Kadın Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Samsun'da hakkında 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında toplam 49 yıl 4 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (41) isimli kadın tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAMSUN