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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yalnız yaşayan adam kaldığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir evin 3. katında ikamet eden 69 yaşındaki Ali Avşar'ın evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapıdan giremeyince itfaiye merdiveniyle evin balkonundan içeriye girdi. Ekipler girdikleri ev içerisinde Ali Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Avşar'ın yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirtilirken Avşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Avşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.