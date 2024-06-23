Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Adıyaman'da, yalnız yaşayan 69 yaşındaki Ali Avşar'ın kaldığı evinde ölü bulundu. Evden kötü kokuların gelmesi üzerine yapılan ihbar sonucunda olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin balkonundan içeriye girerek Avşar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek olan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.06.2024 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, yalnız yaşayan adam kaldığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir evin 3. katında ikamet eden 69 yaşındaki Ali Avşar'ın evinden kötü kokuların gelmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kapıdan giremeyince itfaiye merdiveniyle evin balkonundan içeriye girdi. Ekipler girdikleri ev içerisinde Ali Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Avşar'ın yaklaşık 5 gün önce hayatını kaybettiği belirtilirken Avşar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Avşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, İtfaiye, Otopsi, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
14:53 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir attı Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 16:13:03. #1.11#
SON DAKİKA: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement