Yalova-Armutlu Yolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Yalova-Armutlu Yolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi mevkisinde, karşı şeritten gelen 2 araca birden çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.06.2024 17:23
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Yalova- Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi mevkisinde karşı şeritten gelen 2 araca birden çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu'dan Esenköy istikametine giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşı şeritten gelen otomobile, ardından da bir cipe çarptı. Kazada cip ile motosiklet yolun dışına çıktı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, bölgeye giden 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova-Armutlu Yolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova-Armutlu Yolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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