Yalova-Armutlu Yolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

3.Sayfa

Yalova- Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi mevkisinde karşı şeritten gelen 2 araca birden çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu'dan Esenköy istikametine giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce karşı şeritten gelen otomobile, ardından da bir cipe çarptı. Kazada cip ile motosiklet yolun dışına çıktı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, bölgeye giden 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - YALOVA