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Yalova Belediyesi Zimmet Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı - Son Dakika
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Yalova Belediyesi Zimmet Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı

Yalova Belediyesi'nde 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan davada mahkeme heyeti, mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'e 45 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'a 1 yıl 8 ay, eski Belediye Başkanı Yakup Koçal'a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Davada toplam 18 sanık hapis cezası alırken, diğer sanıklar ise beraat etti.

Yalova Belediyesi Zimmet Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
28.12.2023 - 17:50,
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Yalova Belediyesindeki 23 milyon liranın üzerinde paranın zimmete geçirilmesiyle ilgili açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti mali hizmetler çalışanı Reşat Elgin'i toplam 45 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'a 1 yıl 8 ay, eski Belediye Başkanı Yakup Koçal'a ise 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 38 sanıktan 18'nin hapis cezası aldığı davada müteahhit Bekir Bilgi'ye 20 yıl 6 ay, dönemin başkan yardımcısı Halit Güleç'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması çerçevesinde 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davaya eski başkanlar Vefa Salman, Yakup Koçal katılmazken diğer sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Davada sanık ve avukatlar savcı mütalasına karşı savunmaları gerçekleştirdi. Sanık ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davada dönemin Mali Hizmetler personeli Reşat Elgin hakkında zincirleme nitelikli zimmet, zincirleme resmi belgede sahtecilik ve irtikap suçlamalarında toplam 45 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet Reşat Elgin'in hükmen tutuklanmasına da karar verdi. Heyet müteahhit Bekir Bilgi'yi ise 20 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.

Eski başkanlara ceza

Mahkeme heyeti, eski başkanlar Vefa Salman ve Yakup Koçal hakkında nitelikli zimmet suçunda beraat kararı verdi. Heyet sanıklardan Salman'a zimmet suçunun ihmalinde 1 yıl 8 ay, Yakup Koçal'ı ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Dönemin belediye başkan yardımcısı Halit Güleç hakkında ise zimmet suçundan ihmalden 2 yıl 1 ay, irtikap suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Davada sanıklar Tuncay Doğan, Taner Tan, Emrah Gök ve Cüneyt Özçomak'a zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçundan toplam 5 yıl 11 ay 25 gün hapis cezası verildi. Cem Dindar, Abdulnasır Gölbaşı ve Sabri Aksoy ise zimmet suçundan 2 yıl 7 ay, resmi belgede sahtecilik suçundan da 2 yıl 1 ay olmak üzere toplam 4 yıl 8 ay hapis cezası aldı.

Sanıklardan Hakan Çelik, Ali Ragıp Akay, Sinem Çakalasma ise zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçlarında toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Bahar Taşkömür hakkında ise irtikap suçuna yardımdan 2 yıl 1 ay cezası verildi.

Mahkeme heyeti Kartal Özgür Barutçu'ya zimmet ve resmi belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 9 ay ceza kararını açıkladı. Dönemin Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ın ise zimmet suçunda kasıt olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Mahkeme Kaş'a ihmalden 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Toplamda 18 sanığın ceza aldığı davada diğer sanıklar hakkında ise beraat kararı açıklandı. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yalova Belediyesi Zimmet Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı - Son Dakika


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