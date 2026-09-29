Yalova-Bursa kara yolunda minibüs otomobile arkadan çarptı, 1 kişi öldü

Yalova- Bursa kara yolunda otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yalova - Bursa kara yolu Orhangazi istikametinde ilerleyen otomobil, Kirazlı sapağından dönmek için sola manevra yaptığı sırada arkadan gelen 34 PAY 575 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş Kartal marka otomobil kullanılmaz hale gelirken minibüs ise refüjü aşarak ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Naim Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.