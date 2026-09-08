Yalova Çınarcık Esenköy'de barakada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesindeki Ergenekon sırtlarında bir barakada gece saatlerinde yangın çıktı. Esenköy Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.
Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesindeki baraka yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ergenekon sırtlarındaki bir barakada gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeye nedenle yangın çıktı. Yangına Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Belde merkezinden de görülen alevlere ekipler hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.
Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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