Yalova'da 8 yaşındaki çocuk kivi asmasının düşüş hızını azaltarak kaza atlattı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 8 yaşındaki erkek çocuğu 5'inci kattan kivi asması üzerine düştü. Kivi asmasının düşüş hızını azaltmasıyla çocuk kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Alınan bilgiye göre, M.A.K. Çiftlikköy ilçesi Sahil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katı balkonundan dengesini kaybederek aşağıya düştü. Düştüğü yerde kivi asması bulunan çocuk zemine düşmeden asma üzerinde asılı kaldı. Asmaların arasında sıkışan çocuk bölgeye sevk edilen Çiftlikköy itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Kazayı kivi asması nedeniyle küçük sıyrıklarla atlatan 8 yaşındaki çocuk ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YALOVA