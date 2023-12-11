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Yalova'da Belediye Başkanına Saldırı - Son Dakika
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Yalova'da Belediye Başkanına Saldırı

Yalova Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam aracı ve şahsi aracının lastiklerini keserek saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Saldırganın alkollü olduğu ve psikolojik sorunları olduğu belirtiliyor.

Yalova\'da Belediye Başkanına Saldırı
11.12.2023 - 14:23,
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Yalova Armutlu Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam aracı ve şahsi aracının lastiklerini keserek saldırıda bulunan şüpheli M.A.S. (49) gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, M.A.S., hafta sonunda belediye önünde bulunan Belediye Başkanı Mustafa Tokat'ın makam aracını elindeki bıçakla kesti. O anlar ise belediyenin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Zanlı sonrasında ise Tokat'ın evinin önünde park halindeki otomobilinin yanı sıra komşusuna ait hafif ticari aracın lastiklerini de bıçakla kesti. Yaşanan saldırılar sonrasında polis kimliğini tespit ettiği M.A.S'yi gözaltına aldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.A.S'nin emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Başkan Tokat, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Kendisinin olay esnasında alkollü olduğunu öğrendik. Yaptığı eylemi sarhoşluğun etkisi altında yaptığını düşünüyoruz. Şahsımızın, kurumumuzun ve partimizin kimseyle bir siyasi hesaplaşması ya da şahsi hesaplaşması bulunmamaktadır. Yapılacak hiçbir saldırı bizi hizmetten alıkoyamayacaktır" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yalova'da Belediye Başkanına Saldırı - Son Dakika
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