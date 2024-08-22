Yalova'da boğulma tehlikesi geçiren genç böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Yalova'da boğulma tehlikesi geçiren genç böyle kurtarıldı

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Yalova Akasya Plajı açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren bir genç, balık tutan bir vatandaş tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

22.08.2024 21:21
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Yalova'da boğulma tehlikesi geçiren genç böyle kurtarıldı

YALOVA - Yalova Akasya Plajı açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren erkek şahıs, o sırada bölgede balık tutan bir vatandaş tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Akasya Plajı'nda denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada Şiir Yolu üzerindeki kayalıklarda bulunan vatandaşlar gencin "imdat" diye bağırdığını duydu. İmdat seslerini duyan ve kayalıklarda balık tutan bir vatandaş, üzerini çıkardı ve sonrasında denize atladı. Suda batıp çıkan gencin yanına ulaşan vatandaş daha sonra genci kıyıya çıkardı. Kurtarılan genç, kıyıya çıktıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Gencin kurtarılma anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Öte yandan Akasya Plajı'nda cankurtaran bulunmadığı da öğrenildi.

Yalova\'da boğulma tehlikesi geçiren genç böyle kurtarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yalova'da boğulma tehlikesi geçiren genç böyle kurtarıldı - Son Dakika

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