Yalova\'da Çavuşçiftliği köyünde arazi yangını söndürüldü

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Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Çavuşçiftliği köyünde meydana gelen arazi yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çavuşçiftliği köyünde bir arazide henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangını meydana geldi. Çalılık ve ağaçların alev aldığı yangına Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA